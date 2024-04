Police: Były śmieci i wielki pożar, są drzewa i krzewy. Ma być zielono

Wcześniej z terenu, gdzie była hałda, zostało wywiezionych prawie 60 tysięcy ton odpadów. To był pierwszy etap działań. Obecnie zakończył się drugi etap prac. Remediacją, czyli oczyszczeniem ziemi, zajęła się warszawska firma Remea. Celem remediacji było doprowadzenie terenu zanieczyszczonego do takiego stanu, by nie stwarzał już zagrożenia dla ludzi i środowiska. To nie wszystko. Wykonawca wyrównał teren, nawiózł urodzajną ziemię, dokonał nawożenia i zasadził nowe rośliny. Do realizacji tego etapu przystąpiono w grudniu ubiegłego roku.

- Przeprowadzono rekultywację biologiczną poprzez wysiew traw, do którego zużyto 345 kg mieszanki nasion, posadzono 50 drzew, w tym brzozę brodawkowatą, topolę czarną, klon jesionolistny, oraz 40 krzewów: ligustr pospolity, bez czarny, głóg dwuszyjkowy - wymienia Mateusz Frąckowiak ze Starostwa Powiatowego w Policach. - Ponadto, przez 5 lat wykonawca będzie prowadził kompleksowe prace pielęgnacyjne nowo posadzonych drzew i krzewów. Skutkiem przeprowadzenia prac rekultywacyjnych powstało 2,6105 ha powierzchni terenów zielonych.