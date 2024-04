Samorządowa dogrywka po dwóch tygodniach walki

Walka przed drugą była z każdym dniem coraz gorętsza, zwłaszcza w sieci, gdzie Krystian Kowalewski, został oskarżony o to, że ma wsparcie PiS, chociaż startuje z własnego komitetu „Projekt Police”.

- Cieszymy się poparciem wyborców wielu formacji i to nas cieszy. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele osób poparło mnie i Grzegorza Ufniarza (to kandydat na burmistrza Polic, który zdobył trzecie miejsce i poparł przed drugą turą K.Kowalewskiego - przyp. red.). Burmistrz próbuje w desperacji piętnować poszczególnych wyborców, a w naszej ocenie jest to okazywanie im braku szacunku - komentował Kowalewski.