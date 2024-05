Pół tysiąca kilometrów w pięć dni. Ze Szczecina wyruszyła wyprawa rowerzystów [ZDJĘCIA,FILM]

Do 6 maja 2024 roku, w ramach obchodów Dni Skandynawskich w Szczecinie, potrwa ósma edycja rajdu rowerowego ze Szczecina do Skandynawii. Uczestnicy wyprawy wyruszyli w pięciodniową podróż, przed nimi dystans około 500 kilometrów.

Rowerzyści będą mieli okazję delektować się pięknem Skanii oraz odwiedzić jedno z najbardziej przyjaznych rowerzystom miast na świecie – Kopenhagę. Tradycja jazdy na rowerze sięga tam 100 lat, co stanowi doskonały przykład systematycznego i zaplanowanego rozwoju infrastruktury rowerowej, przyczyniającego się do wzrostu liczby rowerzystów. Rowerzyści kopenhascy cieszą się bezpieczeństwem na ścieżkach rowerowych i uważają, że jazda na rowerze jest bezpieczna również dla ich dzieci. Szczecińska wyprawa stanowi zatem doskonałą okazję do poszukiwania rozwiązań, które mogą być implementowane w Szczecinie oraz na Pomorzu Zachodnim.

- Inspirując się sukcesem miast skandynawskich w kwestii propagowania kultury rowerowej, mamy możliwość przyswajania sobie ich najlepszych praktyk. Skandynawia od dawna jest wzorem w dbałości o środowisko, zdrowy tryb życia i alternatywne środki transportu, a miasta takie jak Kopenhaga czy Sztokholm stanowią inspirację dla całego świata w zakresie infrastruktury rowerowej oraz promocji aktywnego trybu życia - mówi Paweł Malinowski, prezes Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus.

Impreza jest organizowana przez wolontariuszy Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus, wydarzenie ma na celu pogłębianie więzi między mieszkańcami Pomorza Zachodniego a Skandynawami.