Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 17.05

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (17.05 4:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Sienno Dolne, Sienno Górne. 17.05 od godz. 3:58 do 6:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat szczecinecki

Strzeszyn od 1 do 3, 5, 5A, 6, 7, 9A/8, 14, 54A, 55, TRAFO, 0079-Łubowo-821/14, 812/9, 821/13, dz. 821/5.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

Krągi 63, 67, od 69 do 71, 72-73, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 83 A, od 84 do 87, 190, 402, 301/1, 383, DZ. 132.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Pyszka od 1 do 3, 343/4, 345.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Stare Bielice 97, 100.

17.05 od godz. 8:30 do 14:30