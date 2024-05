„Dostaniesz wypieków” przy Uzdrowiskowej w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Czym zaskoczy swoich gości nowy przybytek świnoujskiej gastronomii? W ofercie znajdą się wypiekane na miejscu pieczywo, domowe ciasta, sałatki, pizza, tortille, kanapki, naleśniki, pierogi, przekąski, etc., ale i pyszne desery na bazie ręcznie wyrabianych lodów. W „Dostaniesz wypieków” można będzie nie tylko zjeść, ale także wypić rzemieślniczą kawę z własnej palarni Asprodu. Miłośników delektowania się dobrą kawą czy herbatą zachęci z pewnością 50-procentowa zniżka, jaką otrzymają zamawiając śniadanie.

- Warto wybrać się do nas już pierwszego dnia, czyli 16 maja – zachęca Anna Łukasik. – Przygotowaliśmy dla naszych gości wiele promocji i atrakcji. Zachęcamy także do korzystania z sieci taksówek Radio Taxi czy wynajmowania apartamentów Sun&Snow w Świnoujściu – paragon będzie upoważniał do atrakcyjnej zniżki. Dla pierwszych 300 klientów, którzy odwiedzą nas w dniu otwarcia, przygotowaliśmy gratisowe pączki, przy naszym lokalu będzie też można zakręcić kołem fortuny z nagrodami takimi, jak: przekąski, ciasteczka, torby zakupowe czy vouchery o wartości 10 zł do wykorzystania w „Dostaniesz wypieków”.