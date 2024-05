18. edycja Europejskiej Nocy Muzeów w Szczecinie już w sobotę

- To jest noc, kiedy Szczecin zmienia swoje oblicze oraz charakter. Zarówno nasze muzeum, jak i inne instytucje partnerskie, tworzą korowód między wystawami - mówi Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. - Każdego roku obserwujemy szturm zwiedzających, który jest dla nas trudny, ale jednocześnie radosny. Bardzo nam zależy, żeby publiczność wróciła do nas i ponownie obejrzała eksponaty w bardziej kontemplacyjnym nastroju.

Oprócz stałych i aktualnych wystaw czasowych muzeum przygotowało wiele atrakcji. Dział Etnografii zaprasza do udziału w konkursie pt.: do czego służył ten przedmiot?

DOM KULTURY „13 MUZ” we współpracy z Fundacją Las Sztuki – Galeria Tworzę się, pl. Żołnierza Polskiego 2, wejście do Galerii Tworzę się od ul. Tkackiej, Godziny otwarcia: Dom Kultury „13 Muz” 18.00–22.00, Galeria Tworzę się 18.00–20.40

CENTRUM SOLIDARNOŚCI „STOCZNIA” W SZCZECINIE pl. Ofiar Grudnia 1970, godziny otwarcia: 18.00–22.00 Wydarzenie: Świetlica wolności. Co godzinę wejście do historycznej świetlicy. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy: [email protected] z dopiskiem „Noc Muzeów”.

MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI – ZAJEZDNIA SZTUKI W SZCZECINIE ul. Niemierzyńska 18a, Godziny otwarcia: 18.00–24.00. W kiniarni, w tramwaju na wystawie głównej, wyświetlane będą filmy z udziałem znanych artystów, którzy wspominali swoje samochody z lat PRL-u. Wystąpią: Krzysztof Daukszewicz, Bronisław Cieślak, Zbigniew Wodecki, Artur Andrus, Kazimierz Kaczor, Stanisław Tym, Tadeusz Ross. Od godz. 18.00 do 22.00 w holu będzie można oglądać miniwystawę przygotowaną przez modelarzy ze Szczecińskiego Paprykarza Modelarskiego. Wystawione będą modele pojazdów, samolotów, okrętów i figurki wykonane z plastiku oraz z kartonu. Niektóre modele do samodzielnego złożenia będzie można kupić.

Parada zabytkowych samochodów i motocykli należących do kolekcjonerów z naszego regionu. Wyjazd o godz. 17 z dziedzińca muzeum.

OBIEKT KREATYWNY JADWIGA – TU CENTRUM.SZCZECIN ul. Bł. Królowej Jadwigi 2, Godziny otwarcia: 18.00–24.00

Wydarzenie: Everyone wants to eat a piece of cake – Anna Molska

W godzinach 16.00–18.00 ramach Nocy Muzeów w Obiekcie Kreatywnym będzie można wziąć udział w spotkaniu z Krzysztofem Żurawskim – autorem książki pt. Piwo w Szczecinie do roku 1945. Opowie on o różnych ciekawych historiach związanych ze szczecińskim piwowarstwem. Koncert ukulele – Maria Kula.