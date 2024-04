Jest zespół w sprawie powołania Parku Narodowego Doliny Odry. Wiemy, kto jest w składzie

Można powiedzieć, że po zapowiedziach i wielu słowach, które do tej pory padły, powołanie zespołu jest pierwszym oficjalnym krokiem do utworzenia parku narodowego na Międzyodrzu. Zespół do spraw opracowania założeń utworzenia parku narodowego w Dolinie Dolnej Odry od początku ma narzucone duże tempo pracy - bo zgodnie z rozporządzeniem do 31 października musi przedstawić sprawozdanie końcowe ze swoich prac.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie rekomendacji dla Ministra Klimatu i Środowiska dotyczących m.in. tak istotnych kwestii jak obszar parku i jego otuliny, działań ochronnych czy działalności, która może być prowadzona na obszarze Parku, w szczególności w odniesieniu do działalności rybackiej. Zespół opracuje również zestawienie korzyści i kosztów wynikających z utworzenia parku narodowego.

Przewodniczącym zespołu jest Wojciech Hurkała – radca w Departamencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jego zastępczynią Patrycja Zasępa – dyrektorka Departamentu Ochrony Przyrody w resorcie. Sekretarzem została Dorota Wójcik – również z ministerstwa. Oprócz tego w zespole jest 21 różnych osób, które reprezentują m.in. lokalne samorządy. Znalazły się tu również osoby, które otwarcie mówiły do tej pory, że parku narodowego na Międzyodrzu nie chcą - to m.in. Krzysztof Grzelak, prezes Rybackiej Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie, czy sceptyczny wobec inicjatywy Tomasz Miler, dotychczasowy wiceburmistrz Gryfina.