Kandydaci nie wiedzą, wyborcy zdecydują. Międzyodrzańskie rozgrywki po gryfińsku [KOMENTARZ]

Sprawa Międzyodrza potrafi rozgrzać emocje na internetowych forach do czerwoności, parkiem narodowym szczególnie lubi grać Mieczysław Sawaryn, który wśród przeciwników inicjatywy powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry uchodzi za "swojego człowieka". Tylko że ja przejrzałam publiczne wypowiedzi na temat parku zarówno Sawaryna, jak i Pieczyńskiej. Wniosek? Gryfinianie wybiorą pomiędzy kandydatami, którzy... zgodnie nie wiedzą, czy chcą parku. Takiej odpowiedzi oboje dwukrotnie udzielili lokalnej Gazecie Gryfińskiej. Co więcej, paradoksalnie, to Sawaryn na ten moment jako urzędujący wciąż burmistrz robi wszystko, aby park powstał.

W lutym podczas parkowej konferencji, która odbyła się w Przecławiu z udziałem wiceministra Klimatu i Środowiska Mikołaja Dorożały wiceburmistrz Gryfina Kamil Miler zwrócił uwagę, że nie wie na ten moment, co odpowiadać zaniepokojonym przedsiębiorcom (w żadnym momencie nie powiedział, że parkowi jest przeciwny). Obecna w Przecławiu Magdalena Pieczyńska dopytywała o otwarte spotkanie, na którym mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat parku narodowego i zadać pytania. Minister Dorożała ogłosił wówczas powstanie zespołu do spraw utworzenia parku, do którego już wówczas oficjalnie zaprosił trzy samorządy: Gryfino, Kołbaskowo i Widuchową.

Współpracą z resortem Sawaryn pochwalił się na stronach gminy, zapraszając zainteresowane sprawą osoby, do kontaktu. "Otrzymałem zaproszenie od Ministra Klimatu i Środowiska, do prac w zespole, który zajmować będzie się ideą powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry" - czytamy. Dlaczego to przypominam? Bo dziś kandydat na burmistrza chwali

się, że to on "w toku rozmów zagwarantował" obecność przedstawicieli gminy w ministerialnym zespole, którego prace ruszają 18 kwietnia. Tylko, że - powtórzę - to minister oficjalnie zaprosił wszystkie samorządy do udziału w tych pracach. I wszystkie samorządy mają swoich przedstawicieli w zespole. Gryfino nie jest wyjątkiem.

Teraz Sawaryn w mediach społecznościowych sugeruje swoją stanowczość w sprawie powołania parku, co przeciwnicy tej idei odbierają jako fakt, że burmistrz jest murem za nimi.

"(...) ze zdumieniem przyjmuję apele i głosy, aby natychmiast powoływać Park Narodowy. Politycy, zwłaszcza na poziomie sejmiku województwa, przez kilkanaście lat pracy nie przygotowali żadnego sensownego projektu dla Międzyodrza, skąd zatem pomysł na Park Narodowy i komu tak naprawdę ma on służyć?" - pisze Sawaryn, a ja ze zdumieniem przyjmuję takie słowa. Naprawdę zapomniał Pan, Panie Burmistrzu, skąd pomysł na park narodowy? Naprawdę jest Pan teraz zdumiony, mimo że w grudniu uśmiechał się Pan na zdjęciu z ludźmi, którzy wpadli na pomysł, aby ten park powołać? Bo jeśli pamięć Pana zawodzi, to ja przypomnę - to oddolna inicjatywa, która nie wyszła od żadnej partii politycznej. Inicjatywa, która została zauważona i wsparta przez obecny rząd, a prace nad powołaniem nowego parku rzeczywiście po wyborach parlamentarnych nabrały realnych kształtów i z idei grupki pasjonatów zaczynają się powoli przeradzać w konkrety.