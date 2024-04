Dziś startuje 57. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTRAPUNKT

7 AKTÓW MIŁOSIERDZIA to seria otwartych wydarzeń artystycznych, która otworzy 57. Międzynarodowym Festiwal Teatralny KONTRAPUNKT. Pierwsza z nich już dziś o o godz. 19 w Hali Odra.

W programie znalazły się wydarzenia inspirowane obrazem Caravaggia „Siedem aktów miłosierdzia”, do stworzenia których zaproszone zostały artystki i artyści, reprezentujący różne dziedziny sztuki i filozofie tworzenia, by na nowo poddać interpretacji ten jeden z kanonicznych konceptów etycznych. Program wygląda następująco: 19.04, godz. 19.00, Hala Odra - NAGICH PRZYODZIAĆ (KIKI NIGHT) Spotkanie z kulturą ballroomu, która zainspirowała programy telewizyjne, takie jak „Pose” czy „Legendary”. Kiki Night to pełne emocji wydarzenie performatywne, podczas którego osoby uczestniczące walczą o trofea w określonych kategoriach. Wydarzenie skierowane jest do społeczności ballroomu, ale także osób, które chcą poczuć niesamowitą energię płynącą z performensu. A wszystko to przy akompaniamencie muzyki vogue, house i techno. Wydarzenie organizują Madlen Revlon, prekursorka kultury ballroomu w Polsce i projektant mody Tomasz Armada.

Wydarzenie bezpłatne. Wstęp wolny.

20.04, godz. 10.00-16.00, Ogrody Śródmieście - GŁODNYCH NAKARMIĆ, SPRAGNIONYCH NAPOIĆ (UCZTA) Siądźmy razem przy wspólnym stole. Zaproszone przez Karolinę Gołębiowską osoby z miejskich organizacji aktywistycznych przygotują w Ogrodach Śródmieście ucztę według przepisów opracowanych podczas warsztatów polsko-niemieckich. To okazja nie tylko do degustacji przygotowanych dań, ale również możliwość spotkania ze szczecińskimi aktywistami_tkami i wszystkimi, którzy zechcą zasiąść przy wspólnym stole. Wierzymy, że atmosfera wspólnego jedzenia stworzy przestrzeń do rozmowy i wymiany doświadczeń, dzięki czemu uczta będzie miała wymiar nie tylko kulinarny. Wydarzenie organizują Karolina Gołębiowska – artystka wizualna i działaczka kultury i dramaturżka Anna Mazurek. Wydarzenie bezpłatne. Wstęp wolny. 20.04, godz. 14.00-19.00, Marina Gocław - CHORYCH NAWIEDZAĆ (SZCZODRA) Performatywnie o… Odrze. Odra, pozornie wpisana w tożsamość Szczecina, od lat płynie odrębnym, choć nie własnym nurtem, pozostając poza obszarem codziennej miejskiej świadomości. Według słownikowej definicji szczodra to „ta, która obdarowuje obficie”. Punktami wyjścia w naszych rozważaniach będą więc kwestie potencjału tkwiącego w owej obfitości, ale także granice i różnice pomiędzy darem i eksploatacją, protekcją i protekcjonalizmem, podmiotowym i przedmiotowym, osadzone w kontekście sąsiedztwa rzeki i innych żywych organizmów. Działania nawiązują do katastrofy ekologicznej na Odrze z 2022 roku i wspierają ideę powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Wydarzenie organizują Weronika Fibich, Rafał Foremski i Paula Rudź, działacze związani z Ośrodkiem Teatralnym Kana.

Wydarzenie bezpłatne. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem e-mail: [email protected] (szczegóły wydarzenia zostaną wysłane uczestnikom w mailu) 20 i 21.04, godz. 17.00, sala sesyjna Rady Miasta - ZMARŁYCH POGRZEBAĆ (SPEKTAKL) Spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka na podstawie tekstu Mikity Iłinczyka „Say Hi to Abdo”. Tworząc utopijny obraz Europy w roku 2050, na czele której staje Unia Euro-Islamska, twórcy spektaklu stawiają pytania odnoszące się wprost do współczesności. Czym dziś jest miłosierdzie? Czy może być ono lekarstwem na pełne napięcia i coraz bardziej spolaryzowane społeczeństwo europejskie? Czy możliwe jest domaganie się zadośćuczynienia za krzywdy, za które trudno znaleźć dziś odpowiedzialnych? Dotykający problemów migracji spektakl będzie próbą zbadania współczesnej kondycji Europy. Przedstawienie w formie dramatu sądowego, prezentowane będzie w wyjątkowej przestrzeni sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, gdzie pod publiczny osąd poddane będzie dzisiejsze pojmowanie „sprawiedliwości”.

21.04, godz. 12.00 – start Plac Solidarności - PODRÓŻNYCH W DOM PRZYJĄĆ (POCHÓD) Jestem ze Szczecina, czyli skąd? Jana Shostak, artystka wizualna i performerka, zainspirowana napływowym charakterem mieszkańców i mieszkanek Szczecina, poprowadzi miejski pochód. Towarzyszyć jej będą szczecińskie organizacje zrzeszające osoby imigranckie. Podczas pochodu zobaczymy różne sztandary, które powstały podczas warsztatów z grupami mniejszościowymi. Czy któryś będzie zaskoczeniem? Posłuchamy również historii osób, które przybyły do Szczecina z różnych miejsc na świecie.

Wydarzenie organizują Jana Shostak – artystka wizualna, performerka, polityczka, aktywistka i dramaturżka Anna Mazurek. Wydarzenie bezpłatne. Wstęp wolny. 21.04, godz. 14.00-16.00, Wały Chrobrego - WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ (MURY EUROPY) A mury runą…? Zapraszamy na performance przed teatrem z reprodukcjami murów znajdujących się na granicach Unii Europejskiej. W działaniach wezmą udział grupy polskich i niemieckich performerów, a towarzyszyć im będzie słuchowisko przygotowane na bazie reportaży wielokrotnie nagradzanego kolektywu dziennikarskiego Outriders. Wspólnie posłuchajmy rozmów z osobami mieszkającymi w obszarach przygranicznych, ekologami, lekarkami i samymi migrantami.

Wydarzenie organizują Marta Gosecka, pedagożka teatru, liderka równości i choreografka, reżyserka Be van Vark.

Wydarzenie bezpłatne. Wstęp wolny. Tegoroczny Kontrapunkt będzie się odbywał w dniach 19 kwietnia - 1 czerwca. 1,5 miesiąca festiwalu, 6 sekcji tematycznych, spektakle z 5 europejskich krajów, ponad 50 wydarzeń artystycznych w 15 lokalizacjach w Szczecinie.

