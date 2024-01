Teatr Polski w Szczecinie przedstawił radnym plany na drugą część sezonu

- To, co tu robimy, jest nieporównywalne z teatrem, który robiliśmy kilka lat temu. To tak, jakby prowadzić dwa i pół teatru - mówi Adam Opatowicz. - Teraz jesteśmy w procesie modelowania tego obiektu. Chcemy w pełni wykorzystać pełen wachlarz możliwości tych scen. Od pół roku funkcjonujemy w tym obiekcie, gramy po 40-50 spektakli miesięcznie. Powoli się rozpędzamy. Naszemu teatrowi brakowało trochę spektakularnych nagród, ale jest wiele teatrów, które tych nagród nie mają. My jesteśmy teatrem środka, pewnych tradycji i nie możemy się ścigać z Teatrem Współczesnym w inscenizacji literatury współczesnej. To by było ze szkodą dla miasta, gdyby tu były dwa takie same teatry.