Wydarzenia 32. Finału WOŚP w Szczecinie i regionie

Szczeciński Finał WOŚP odbędzie się na dwóch niezwykłych scenach: Domu Kultury Słowianin oraz Nowej Dekadencji - Szczecińskiego Centrum Kultury. Na obydwu scenach odbędą się liczne koncerty, występy i pokazy lokalnych i regionalnych artystów, a wszystko to przeplatane licytacjami. W programie znalazły się m.in. występy dla dzieci w wykonaniu aktorów z Teatru GWITAJCIE, pokazy taneczne oraz wokalne. Będą też średniowieczni wojownicy oraz ratownicy medyczni z pokazem pierwszej pomocy. W Słowianinie wystąpią: grupa dziecięca Zespołu Pieśni i Tańca „Krąg”, pokazy tańca szkół latino, pokaz tańca irlandzkiego, Chór PUM, Mariusz Zarzeczny, Witchen, Kapitan Stereo, Power Supply, Fallen Outcast, Nikt, Brewery Szein i Tragarze. O godzinie 20:00 odbędzie się Światełko do nieba. Początek o godz. 14.

Natomiast o godz. 20 na tarasie Morskiego Centrum Nauki odbędzie się pokaz Światełka do nieba. Od godziny 12.00 będzie można tam wejść po wrzuceniu do skarbonki WOŚP co najmniej 15 złotych. Wspaniałe widoki rozpościerające się z tarasu to nie wszystko. Rozbrzmiewać tu będzie muzyka, serwowana przez didżeja. Wejście przez zewnętrzną klatkę schodową. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z windy. Ze względów bezpieczeństwa na tarasie będzie mogło przebywać dwieście osób jednocześnie (do godziny 18.30).

Po kilkuletniej przerwie Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraca do Galaxy. W atrium naprzeciw fontanny stanie scena, na której od 12.00 do 20.00 będą odbywały się koncerty szczecińskich zespołów (m.in. Beth and the Cherries, Krąg) i solistów (m.in. Sylwia Różycka), pokazy tańca (m.in. Shock Dance, Heartbreak, Krąg), wizyty i licytacje razem z zaproszonymi gośćmi. W nowym atrium od godz. 10 do 18 będą trwały zmagania na ergometrach wioślarskich – jak co roku mieszkańcy Szczecina oraz zachodniopomorscy sportowcy, aktorzy, pisarze, politycy i inne znane osobistości będą rywalizowali z 8 innymi miastami w liczbie osób, które „przepłyną” dystans 500 metrów każdy w ciągu 8 godzin. O godz. 20.00 tradycyjne Światełko do Nieba i koncert szczecińskiej skrzypaczki i wokalistki Alicji Olschowsky.