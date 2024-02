Muzyka dla Orlika. Specjalny koncert i moc atrakcji

Adaś Orlik to chłopiec chory na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenne’a. Na ten moment jedyną nadzieją na zdrowie i życie dla dziecka jest nowy lek, który został dopuszczony do stosowania w USA. Barierą jest nie ocean, a pieniądze: koszt podania leku, który Adaś będzie mógł przyjąć za dwa lata to 15 milionów złotych.

Charytatywny koncert w sobotę to okazja, aby pomóc przybliżyć Adasia do tego celu. – Serdecznie wszystkich zapraszamy, bo oprócz koncertu będą także licytacje naprawdę atrakcyjnych fantów – mówi Sławomir Orlik, szczeciński dziennikarz i tata Adasia.

Na licytację trafią m.in. książka i płyta z autografem Artura Andrusa, piłka z autografami piłkarzy Pogoni, atrakcyjne vouchery czy gitara od Jacka „Zielika” Zielińskiego, który jest pomysłodawcą całego wydarzenia.