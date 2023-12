Chłopiec, który goni medycynę. Adaś potrzebuje 15 milionów złotych

Bo w dystrofii mięśniowej Duchenne’a (DMD) scenariusz jest tragiczny: mięśnie stopniowo słabną i przestają funkcjonować. Dotyczy to także mięśni oddechowych i mięśnia sercowego. Oznacza to, że jeśli dożyją dorosłości, są całkowicie zależni od innych ludzi i aparatur medycznych podtrzymujących życie.

Dlatego oczy świata naukowego, ale przede wszystkim najbliższych dzieci z DMD są teraz zwrócone na USA, gdzie warunkowo dopuszczono do stosowania terapię genową, która nie skupia się na objawach i opóźnieniu choroby, ale celuje w jej przyczynę. Warunkowe dopuszczenie oznacza, że nowy lek jest jeszcze w trakcie badań, ale pacjenci już mogą go przyjmować. Adaś na ten moment kwalifikuje się na terapię (lek mógłby dostać za dwa lata, bo podaje się go między 4 a 5 rokiem życia). Barierą są tylko (i aż) pieniądze. Podanie leku to koszt 15 milionów złotych.

Kilka westchnień i największy koszmar

- Dajcie mi chwilę – mama Adasia podczas naszego spotkania prosi o to kilkukrotnie. Jak podkreśla, nie chce płakać i nie chce pokazywać łez. – To bardzo trudne… - mówi i bierze kolejny głęboki oddech.

Najtrudniej mówić o diagnozie. – To największy koszmar życia. Wszystko zaczęło się od telefonu od naszej lekarki rodzinnej, że wyniki Adasia nie są dobre. Próby wątrobowe mocno przekraczały normy i skierowała nas na hepatologię. Tam szybko usłyszeliśmy: to nie wątroba, to mięśnie. Ale przecież to nie brzmi jakoś groźnie. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy, co to tak naprawdę oznacza… - mówi Alicja Orlik.