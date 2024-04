Szczecińskie Forum Seniora w klubie Delta [ZDJĘCIA]

- Uczestnicy projektu to seniorzy aktywni i zmotywowani, którzy cały czas chcą się rozwijać i uczyć - tłumaczy organizatorka imprezy Monika Burchardt, kierownik wsparcia sprzedaży. - Wiedzą, że warto dbać o zdrowie i aktywność, chcą, by dojrzałe lata były czasem pełnym ciekawych doznań i nowych doświadczeń.

Srebrne Pokolenie w porównaniu z tym jeszcze sprzed kilku dekad, znacznie odmłodniało. Dba o siebie, o swoje zdrowie, kondycję i jakość życia, a także szuka sposobów na samorealizację. Fora Seniora dają ku temu idealne możliwości. Jest bowiem okazją do zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń, a także, co wcale nie jest nieistotne, inspiracją do zadbania o urodę i zdrowie oraz miejscem miłego spędzania czasu.