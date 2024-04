Akcja Czysta Odra. Wiemy, co będzie się działo w regionie [WIDEO]

W ciągu 10 dni: od 26 kwietnia do 5 maja, 20 tys. wolontariuszy i wolontariuszek posprząta Odrę na całej jej 854-kilometrowej długości: od źródeł w czeskich Morawach, aż po ujście w Zalewie Szczecińskim.

W tym roku, oprócz sprzątania, organizatorzy finalizują akcję ODROdzenie, czyli wpuszczają 1,5 mln młodych rybek do Dorzecza Odry. Pierwsze 800 tys. szczupaków już pływa w Międzyodrzu.

- Ryby będą wpuszczane w całym dorzeczu Odry, czyli od Dolnego Śląska aż po Szczecin na różnych małych akwenach, czyli nie bezpośrednio do Odry, tylko do tych miejsc, gdzie te małe rybki będą mogły po pierwsze urosnąć, nauczą się polować, nauczą się chronić przed drapieżnikami. Jak urosną, to będą mogły całe i zdrowe wpłynąć do rzeki - wyjaśnia Dominik Dobrowolski.