Kwietniowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

OD NOWA. Kwiecień bardziej niż styczeń okazał się dla nas prologiem tegorocznych publikacji i ich kształtu. Nazwijmy więc go takim naszym małym początkiem. Poezja, prace malarskie i graficzne, fragmenty książek lokalnych autorów, spotkania z twórcami czy relacje z wydarzeń.

To, co nowe i to, co już Wam znane ubraliśmy w świeże linie i kolory. Nie będziemy ukrywać - przedsmakiem tej kreacji dla Szczecina, była kreacja trójmiejska naszego wydawnictwa, którą stworzyliśmy i przedstawiliśmy na wybrzeżu zeszłego lata. Byłabym jednak niesprawiedliwa, gdybym do końca utrzymała tę twórczą anonimowość, ponieważ za projektem składu stoi nie kto inny, jak Ewa Kaziszko, którą znacie też jako @eve_collage.

Pozytywne oceny i komentarze zachęciły nas do przeniesienia nadmorskiej wizji do naszego miasta. To też nie tak, że przewróciliśmy wszystko do góry nogami, w końcu - „Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy.”* Zmiana jest jednak widoczna, więc mam poczucie konieczności wytłumaczenia się z niej. W tym miejscu wyjaśnienia jednak skończę, bo wolę, żebyście więcej uwagi poświęcili temu, co w środku, niż temu co we wstępie.