20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wspólne śpiewanie "Ody do radości" na Jasnych Błoniach

Wspólne śpiewanie hymnu Unii Europejskiej to już tradycja. Przez ostatnie lata Oda śpiewana była na schodach na Wałach Chrobrego.

- I była traktowana jako forma protestu przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości - przypomniał Bartosz Arłukowicz, kandydat na europosła przed odśpiewaniem pieśni.

W tym roku Nowa Generacja zaprosiła szczecinian do odśpiewania "Ody do radości" na Jasnych Błoniach - był to jeden z elementów obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To dlatego większość śpiewających trzymała w rękach biało-czerwone i unijne flagi.

Punktualnie o godz. 12. blisko dwustu uczestników akcji Młodych Demokratów: "Wspólne śpiewanie Ody do Radości" odśpiewało pieśń Beethovena (rozdawane były karteczki z tekstem pieśni) przy akompaniamencie zespołu ludowego "Szczecinianie" i jazzowego saksofonisty Sylwestra Ostrowskiego. Chórmistrzem był szczeciński muzyk Paweł Kornicz.

W wydarzeniu udział wziął poseł Arkadiusz Marchewka oraz radni Rady Miasta, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i politycy Platformy Obywatelskiej.