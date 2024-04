Fabryka Wody zostanie otwarta przed majówką? Prezydent Szczecina zabrał głos

- Poszukiwani pracownicy recepcji i obsługi klienta! Szukamy osób zorganizowanych, odpowiedzialnych, punktualnych i gotowych do pracy w systemie zmianowym. Jeśli to Ty, zapraszamy do współpracy! Twoim zadaniem będzie m.in. obsługa recepcji poszczególnych stref obiektu i sprzedaż usług oraz produktów oferowanych przez Fabrykę Wody - brzmi treść ogłoszenia.

- Jesteśmy po ostatniej grupie testerów. W tej chwili jeszcze są pewne poprawki. Załoga jest przygotowywana, zaopatrzenie powoli zjeżdża, więc myślę, że to jest kwestia paru dni, gdy będziemy już mogli ogłosić ten ostateczny termin otwarcia. Powinno to nastąpić do końca kwietnia, czyli przed majówką - stwierdził w Radiu Szczecin prezydent Piotr Krzystek.

Obok basenów, amfiteatru i tarasu, który zimą zamieniać się będzie w lodowisko, w drugim skrzydle obiektu powstało centrum edukacyjne. Jego tematem przewodnim jest woda. W centrum jest miejsce na wystawy i laboratoria, w których prowadzone będą eksperymenty.

Aquapark miał być gotowy już rok temu. Opóźnienie tłumaczone jest pandemią, wojną na Ukrainie, zakłóceniem łańcucha dostaw elementów budowlanych. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 360 mln zł. Ma być sfinansowana z kredytu inwestycyjnego (318 mln zł plus ok. 130 mln zł obsługi) udzielonego przez konsorcjum banków Pekao SA, PKO BP oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Miejska spółka będzie go spłacać do 2041 roku.