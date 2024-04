Międzyzdroje mają kolejny odcinek kładki tuż nad morzem [ZDJĘCIA]

Kładka spacerowa powstała w celach rekreacyjnych. Dzięki niej można wygodnie spacerować po koronach wydm o każdej porze roku podziwiając piękne widoki.

To idealne miejsce na spacery, szczególnie jeśli pogoda nie sprzyja wędrówkom brzegiem morza. Pierwszy odcinek kładki w Międzyzdrojach powstał jeszcze w 2018 roku. Prowadził od zachodniej części międzyzdrojskiego Mola aż po zejście na wysokości apartamentowca Playa Baltis wzdłuż ul. Bohaterów Warszawy. Jej długość to niecały kilometr, dzięki czemu łączy ze sobą aż 4 zejścia na plażę. Dodatkowo poza samą kładką wybudowano również pomosty, będące doskonałymi punktami widokowymi na wody Morza Bałtyckiego, gdzie zamontowano ławki, na których można chwilę odpocząć. Kładka po wydmach w Międzyzdrojach jest również doskonałym sposobem przemieszcza się wzdłuż plaży dla wszystkich poszukujących na niej miejsca do odpoczynku i kąpieli, nie tylko słonecznych.