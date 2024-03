W sobotę wielkie otwarcie wieży widokowej w Wolinie. To będzie hit turystyczny [ZDJĘCIA]

Jesteście numerem 50 i 51 dzisiaj. Ciągle ktoś przychodzi - zakomunikowali nam panowie z ekipy budowlanej, którzy w środowe południe montowali tablice informacyjne przy wieży. To dosłownie ostatnie kosmetyczne dodatki przed sobotnim festynem, który odbędzie się w amfiteatrze i parku przy wieży,

- Przyjechaliśmy ze Stepnicy, żeby zobaczyć, jak to wygląda i jesteśmy zachwyceni. Piękne widoki i co dla nas ważne, możemy wjechać na górę bez problemu z wózkiem - mówią Karolina i Roland, którzy na wycieczkę do Wolina wybrali się z malutkim dzieckiem i psem. - Oby jak najwięcej takich atrakcji powstawało w regionie - dodają.

Możliwość wjechania wózkiem (czy to dziecięcym, czy to inwalidzkim) jest jednym z wyróżników wieży w Wolinie, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma tu żadnych schodów, na samą górę można bezpiecznie wjechać, a cały podjazd jest wyposażony w barierki.