Znamy dokładny program festiwalu Kontrapunkt. Jest mocno międzynarodowy

57. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTRAPUNKT odbędzie się w dniach 19 kwietnia – 1 czerwca. Tegoroczny festiwal rusza pod hasłem „Znajdź swój punkt widzenia!”.

W tym roku, po roku przerwy, Kontrapunkt powraca w nowej formule i będzie prowadzony przez Teatr Współczesny oraz Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie. Wszystko rozpocznie się od otwartych i bezpłatnych wydarzeń artystycznych skierowanych do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Szczecina w dniach 19-21 kwietnia. - Inspirując się obrazem Caravaggia „Siedem aktów miłosierdzia” na nowo przyjrzyjmy się jednemu z kanonicznych konceptów etycznych. Do współpracy przy realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy artystki i artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki i filozofie tworzenia, osoby z różnych grup społecznych, a także naszych zachodnich sąsiadów. Być może miłosierdzie, odwołujące się wprost do naszych uczuć, emocji i postaw, jest tym, czego w dobie konfliktów i nierówności potrzebujemy najbardziej - mówi Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. W ramach wielkiego otwarcia w programie znalazły się następujące wydarzenia:

19.04, 19:00 NAGICH PRZYODZIAĆ / KIKI NIGHT - Hala Odra

Spotkanie z kulturą ballroomu, która zainspirowała programy telewizyjne, takie jak „Pose” czy „Legendary”. Kiki Night to pełne emocji wydarzenie performatywne, podczas którego osoby uczestniczące walczą o trofea w określonych kategoriach. 20.04, 10:00-16:00 GŁODNYCH NAKARMIĆ / SPRAGNIONYCH NAPOIĆ / UCZTA - Ogrody Śródmieście

Zaproszone przez Karolinę Gołębiowską osoby z miejskich organizacji aktywistycznych przygotują w Ogrodach Śródmieście ucztę według przepisów opracowanych podczas warsztatów polsko-niemieckich. 20.04, 14:00-19:00 CHORYCH NAWIEDZAĆ / SZCZODRA - Marina Gocław

Zapraszamy do Mariny Gocław, by przyjrzeć się miastu od strony wody. W programie: wycieczka z przewodnikiem do Mariny Gocław, obserwacja tańca alg, pobyt w studiu odnowy, relaks w coctail barze. 20.04, 17:00 i 21.04, 16:00 ZMARŁYCH POGRZEBAĆ / SPEKTAKL - sala sesyjna Rady Miasta

Spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka na podstawie tekstu Mikity Iłinczyka „Say Hi to Abdo”. Tworząc utopijny obraz Europy w roku 2050, na czele której staje Unia Euro-Islamska, twórcy spektaklu stawiają pytania odnoszące się wprost do współczesności.

21.04, 12:00 PODRÓŻNYCH W DOM PRZYJĄĆ/ POCHÓD

Jestem ze Szczecina, czyli skąd? Jana Shostak, artystka wizualna i performerka, zainspirowana napływowym charakterem mieszkańców i mieszkanek Szczecina, poprowadzi miejski pochód. Towarzyszyć jej będą szczecińskie organizacje zrzeszające osoby imigranckie. 21.04, 14:00-16:00 WIĘŹNIÓW POCIESZAĆ / MURY EUROPY - Wały Chrobrego

A mury runą…? Zapraszamy na performatywny przemarsz przez miasto z reprodukcjami murów znajdujących się na granicach Unii Europejskiej. Jednym z najważniejszych punktów festiwalu będzie Międzynarodowy Konkurs Formy - osiem głośnych i uznanych spektakli z Polski i zagranicy. Przedstawienia oceni jury w składzie: pisarka Inga Iwasiów, artystka Katarzyna Kozyra, reżyserka Anna Smolar, dziennikarz Piotr Jacoń i krytyk Marek Waszkiel. Obrady Jury odbędą się podczas gali finałowej konkursu i będą publiczną debatą z udziałem mediatora. Oto spektakle, które wezmą udział w MTF:

21.04, 19:00 - WHITEWASHING, Rébecca Chaillon (Francja)

Pierwszy w Polsce pokaz światowej produkcji poruszającej temat rasizmu i tolerancji. Whitewashing to praktyka obsadzania białych aktorów w rolach osób z innych grup etnicznych. 22.04, 19:00 i 23.04, 17:00 - THE MAKING OF PINOCCHIO, Rosana Cade, Ivor MacAskill (Wielka Brytania)

Prawdziwa opowieść o miłości i tranzycji opowiedziana poprzez historię Pinokia. 23.04, 18:00 - NIEPOKÓJ PRZYCHODZI O ZMIERZCHU, Gosia Wdowik (Polska)

Przedstawienie na podstawie książki Marieke Lucasa Rijnevelda jest wizualną opowieścią o doświadczeniu straty oraz o jej odkładaniu się w ciele i w wyobraźni. O próbie skonfrontowania się z tragedią, która więzi 10-letnią bohaterkę i jej bliskich w świecie pogrążonym w żałobie. 23.04, 20:30 i 24.04, 19:30 - SCORES THAT SHAPED OUR FRIENDSHIP, Lucy Wilke, Paweł Duduś, Kim Ramona Ranalter (Niemcy)

Opowieść o poczuciu wspólnoty, uważności i dobrej zabawie. W figlarnych interakcjach Lucy Wilke i Paweł Duduś badają zakres swojej relacji: przyjaźni, która wymyka się tradycyjnym definicjom i jest kształtowana przez poetyckość i wspólną potrzebę zmysłowości. W interakcji z muzyką na żywo Kim_Twiddle, performerzy malują intymny portret w siedmiu rozdziałach.

24.04, 17:00 i 19:00 - SYN, Karol Smaczny, Mateusz Smaczny, Marcin Tomkiel (Polska) 25.04, 19:30 i 26.04, 17:00 - AFTER ALL SPRINGVILLE, Miet Warlop (Belgia)

Komiks o tragicznej porażce społeczności, którego wybuchowa narracja rozgrywa się wokół dymiącego domku z tektury, jego mieszkańców i sąsiadów: eleganckiego chodzącego stołu, który pragnie jedynie, aby go nakryto, mężczyzny, który chce wynieść śmieci, sfrustrowanej skrzynki bezpiecznikowej oraz bardzo długiej pary spodni. Przeżywają oni duże i małe dramaty, które mają slapstickowy charakter, choć mogą prowadzić do katastrofy. Historia opowiedziana jest z komiksową lekkością. 27.04, 18:00 - CZARNOKSIĘŻNIK OZ, Konrad Dworakowski (Polska)

Wyobraź sobie wiatr, który zabiera Ci to, co jest dla Ciebie cenne. Wyobraź sobie siłę, która zmienia świat wokół Ciebie. Wyobraź sobie przestrzeń, do której trafiasz wbrew własnej woli. Wyobraź sobie kraj rządzony przez wielkiego Czarnoksiężnika, którego nikt nigdy nie widział, który być może nawet nie istnieje…

28.04, 16:00 - JAK NIE ZABIŁEM SWOJEGO OJCA I JAK BARDZO TEGO ŻAŁUJĘ, Mateusz Pakuła (Polska)

Adaptacja głośnej książki Mateusza Pakuły. Osobista opowieść o procesie umierania jego ojca, który chorował na raka trzustki, ale też historia bezradności i wściekłości na instytucje państwa, które zadają chorym dodatkowe cierpienia. Wydarzenia towarzyszące: 20.04, 11:00 i 21.04, 16:00 – TEATR NIEWIDZIALNYCH DZIECI, Przemysław Jaszczak

Spektakl na podstawie bestsellerowej książki Marcina Szczygielskiego. 22.04, 17:00 – ROBINSON, Agata Biziuk

Spektakl dotyka kryzysu wieku średniego, stanowi tragikomiczną rozprawę o sile i słabościach człowieka, które wybrzmiewają w konfrontacji z przemijającym życiem. 22.04, 17:00 – DZIENNIKARSTWO PERFORMATYWNE (wykład), Outriders

Wykład Jakuba Górnickiego – reportera i współtwórcy Outriders - międzynarodowego projektu reporterskiego, który tworzy korespondencje ze świata oraz nowe formy dziennikarstwa.

24.04, 19:00 i 25.04, 17:00 – XD, Aleksandra Matlingiewicz, Jacek Sotomski

Muzyczny spektakl realizowany na podstawie tekstów najbardziej tajemniczego internetowego autora – Malcolma XD.

25.04, 10:00 i 19.05, 13:00 – SCENY Z SUFITU (SPEKTAKL IMPROWIZOWANY DLA DZIECI), Martyna Kowalska

To magiczne połączenie improwizacji, wyobraźni i tego co w Pleciudze najlepsze! Witajcie w świecie spektaklu – unikalnej produkcji, która łączy w sobie sztukę teatru improwizacyjnego z fascynującym światem lalek. 25.04, 18:00 – SPOŁECZNE SPA, Martyna Dyląg, Sandra Guzowska, Bartłomiej Juszczak, Aleksandra Kądziołka, Jakub Kotynia, Marcel Osowicki

To spektakl dla wszystkich tych, którzy stoją, leżą lub tańczą w ramach protestu. Każda osoba uczestnicząca w manifestacji decyduje się na radykalny gest wystawienia na ulicy swojego bezbronnego ciała. 26.04, 19:00 – GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, Krzystof Popiołek

Są choroby, których nie da się wyleczyć. Trzeba tylko siedzieć i głaskać po rękach (S. Aleksijewicz). Sceniczna chóralna opowieść oddająca głos ludziom, którzy zostali naznaczeni katastrofą, a jednocześnie dotykająca niepokojów, lęków i przeczuć współczesności, badająca kondycję obecnego świata.

26.04, 19:00 – TO NIE BYŁO PLANOWANE (SPEKTAKL IMPROWIZOWANY DLA DOROSŁYCH), Martyna Kowalska

Spektakl łączący dwie formy sztuki teatralnej: Improwizacji teatralnej oraz Teatru Lalek. Projekt łączy w sobie spontaniczność i kreatywność improwizacji scenicznej z unikalnym medium teatru lalek. 27.04, 16:00 – KOLORY, Marta Łągiewka, Maja Bartlewska

Czerwony jest kwaśny jak truskawka i słodki jak arbuz. Kolor czerwony boli, kiedy wygląda spod zadrapanej skóry na jego kolanie.

M. Cottin i R. Faria „Czarna książka kolorów” 27.04, 20:30 – DOTYK ZA DOTYK. DANSING, Katarzyna Sikora

Międzypokoleniowa odsłona dansingu w teatrze. Szampańska zabawa, feeria barw, taneczny sznyt i odblaski dyskotekowej kuli...

28.04, 14:00 – ŚWIATY MOŻLIWE, Krzysztof Popiołek

Żyjemy na początku ery kosmicznej. Jesteśmy świadkami wielkiej zmiany. Osaczeni natłokiem medialnych doniesień o wojnie, bezradni wobec kryzysu wyobraźni i braku adekwatnych narracji, próbujemy rozpoznać możliwe warianty i opowiedzieć opowieść na nowo - znaleźć sposób na to, żeby chociaż na chwilę zapomnieć o naszych lękach i o strachach współczesności, żeby odzyskać sprawczość i wpłynąć na bieg zdarzeń. PUNKT WYJŚCIA 11.05, 11:00 i 13:00 – KULKA, Tomasz Maśląkowski

Przyjaciel. Przyjaciółka. Przyjaciele. To słowa, które wciąż powtarzamy. Ale czy zastanawiamy się przy tym, czym tak naprawdę jest przyjaźń?

12.05, 16:00 – TROJANKI, Konrad Dworakowski

Na podstawie „Trojanek” Eurypidesa w tłumaczeniu Jerzego Łanowskiego i „Trojanek” Jeana Paula Sartre’a wg Eurypidesa w tłumaczeniu Jerzego Lisowskiego oraz „Heleny” Eurypidesa w tłumaczeniu Roberta Chodkowskiego. 19.05, 11:00 – PRADAWNE DRZEWO, Honorata Mierzejewska-Mikosza

Spektakl inspirowany mitologią słowiańską. Młodzi widzowie są świadkami narodzin nieba, gwiazd, słońca (Swaróg), zjawisk przyrody, takich jak burze i pioruny (Perun) czy wiatru (Strzybóg), śledzą także wyznaczanie kierunków świata (Świętowit). A wszystko to dzieje się wokół leciwego, poczciwego Dębu... 25.05, 16:00 – TATA, Tomasz Maśląkowski

Na podstawie książki Toona Tellegena "Mijn Vader". Tytułowy bohater spektaklu „Tata” to widziany oczyma dziecka „ojciec idealny”. PUNKT ZWROTNY 25.05, 20:00 - MAULWÜRFE KONCERT KRETÓW, PHILIPPE QUESNE

Mając za sobą tournée po Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Hiszpanii, Szwajcarii i Chile, muzyczny zespół gigantycznych kretów wychodzi ze swoich jaskiń, aby ponownie koncertować po tym ponurym świecie. Na ich muzykę wpływają wszelkiego rodzaju podziemne dźwięki, miękka muzyka elektroniczna i punkowa melodia głosu. Krety grają na basie, gitarze, perkusji i hipnotyzującym thereminie, by oczarować publiczność i zachęcić do tańca i dobrej zabawy.

26.05, 19:00 – FARM FATALE, PHILIPPE QUESNE

Humanistyczna bajka dla obrońców natury (lub tego, co z niej zostało). Pięcioro strachów na wróble, poetów i muzyków, żyje w świecie, z którego zniknęli już ludzie. To, co zostało, zdaje się przypominać gospodarstwo wiejskie. Strachy prowadzą stację radiową, oddają się filozoficznym rozważaniom i z rozbrajającym humorem ożywiają miniony świat hasłami, wspomnieniami i archiwalnymi nagraniami. PREMIERY KONTRAPUNKTU 10.05, 19:00, 11.05, 19:00 i 12.05, 19:00 – GISELLE, TAŃCZ! Anna Obszańska

„Giselle” jako klasyczny balet romantyczny stanowi pretekst do opowiadania o sile eksploatacji ciała, o popychaniu go do granic niezgodnych z fizjonomią, anatomią i prawami fizyki, o wycieńczającym treningu, o zachowaniu wręcz anorektycznej sylwetki po to, by osiągnąć iluzję, by stać się nadczłowiekiem. 01.06, 17:00 – GONG! Tomasz Maśląkowski

Helena jest inna niż rówieśniczki: urodziła się z… rękawicami bokserskimi zamiast dłoni. Dla Heleny to kłopot: śmieją się z niej inne dzieci, trudno jej się pisze i je, nie mówiąc o otwarciu paczki czipsów. Ale któregoś dnia Helena ma sen, że dzięki swoim nietypowym rękom pojedzie na Olimpiadę. Pod okiem ojca, byłego sportowca, Helena rozpoczyna treningi. Jej mama jest przeciwna: Helena powinna raczej grać na pianinie lub występować w balecie, boks nie jest dla dziewczynek. Ale Helena jest uparta i wierzy, że jej sen może stać się rzeczywistością. Pilnie ćwiczy. WYSTAWY 05.04 - 26.05 - CHCIAŁBYM NIE WIERZYĆ W NIC, Nagrobki (Maciej Salamon, Adam Witkowski)

Najnowsza wystawa zespołu Nagrobki, współtworzonego przez Macieja Salamona i Adama Witkowskiego, powstała z okazji dziesięciolecia ich intensywnej obecności w polskim życiu artystycznym na przecięciu muzyki, sztuk wizualnych i teatru. Ostatniego dnia 2023 roku podsumowali 10 lat: 01.09 – 30.09 – NURTUJĄCA FORMA (WYSTAWA PODSUMOWUJĄCA KONTRAPUNKT),

Wydarzenie podsumowujące 57. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTRAPUNKT. Wystawa w formie plansz przedstawiających edycję festiwalu z 2024 roku. Zaprezentowany zostanie materiał fotograficzny i tekstowy. Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających w foyer Teatru Lalek Pleciuga.

