Najciekawsze wydarzenia kulturalne w Szczecinie na weekend. Sprawdź dokąd się wybrać!

Tegoroczna odsłona Festiwalu to pierwsza edycja, która powstała w formie biennale, dzięki której Festiwal zyskał większe możliwości, otwierając się na międzynarodowe produkcje. To także pierwszy raz, kiedy KONTRAPUNKT potrwa półtora miesiąca, sprawiając, że wiosna w Szczecinie będzie stać pod znakiem teatru. Wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu odbędą się w dniach 19 kwietnia – 1 czerwca.

"Teatr niewidzialnych dzieci" to historia dziesięcioletniego Michała i jego przyjaciół – wychowanków domu dziecka. I choć rzecz się dzieje w szarej rzeczywistości lat 80., niezwykła atmosfera miejsca, do którego trafia główny bohater, budowana przez wychowawców z powołaniem oraz kreatywne, wrażliwe i pewne zapału dzieci sprawia, że życie chłopca nabiera widoków na przyszłość.

Roztańczony i rozśpiewany spektakl, w którym baśniowy świat przeniesie się daleko poza granice sceny. Opowieść o sile przyjaźni i z pięknym morałem, że dobre uczynki wracają do nas wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Do Kryształowej Groty, lisiej nory i na spotkanie z Królową Tatrą zabiorą młodych widzów roztańczone i rozśpiewane krasnoludki, które pomagają ludziom dobrym i szlachetnym.

Spektakl dotyka kryzysu wieku średniego, stanowi tragikomiczną rozprawę o sile i słabościach człowieka, które wybrzmiewają w konfrontacji przemijającym życiem. Wiek średni to z założenia „połowa oczekiwanego życia na ziemi”, która jest czasem weryfikacji planów i autoanalizy własnego “Ja” pod kątem małżeństwa, pracy zawodowej, rodziny, ogólnej sytuacji życiowej. Kim jesteśmy dla świata, a kim dla bliskich? Co jest w życiu ważne?

19 kwietnia, godz. 19.00

"Przebieranki" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

„Przebieranki” to spektakl najnajowy, inicjacyjny, w którym nie należy spodziewać się bajki z morałem. To zaproszenie małego widza do odkrywania własnego ciała oraz do odkrywania rzeczy, ubrań, które na różne części ciała można zakładać.

Czy skarpetki możemy założyć na nos a majtki na głowę? Czy sweter może gryźć? Czy buty stukają? I czy korale są twarde?