Co się będzie działo w Dziwnowie i Międzyzdrojach podczas tegorocznej majówki?

1 maja

- Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry”, Gmina Dziwnów oraz Miejski Ośrodek Sportu i Kultury zapraszają na Regaty Wioślarskie Łodzi Monotypowych oraz piknik integracyjny, które odbędą się w środę 1 maja 2024 roku (na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Dziwnowie, ul. Słowackiego 15) w godzinach 11.00-18.00. Regaty łodzi monotypowych, to obok dobrze pojmowanej rywalizacji, także rodzinny piknik. Uczestniczącym w wyścigach będzie potrzebny doping, dlatego już teraz zachęcamy do wsparcia swoich osad. Zgłoszenia do regat prosimy zgłaszać telefonicznie: Zbigniew Jeszka, tel. 603 848 334.