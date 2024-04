W Międzyzdrojach już teraz możesz odpoczywać pod palmami [ZDJĘCIA]

Wave Międzyzdroje Resort & SPA to pięć budynków apartamentowych położonych w pierwszej linii brzegowej, przy ul. Gryfa Pomorskiego. Architektura obiektu została zainspirowana nadmorskim brzegiem, wiatrem i falami Bałtyku. Budynki charakteryzują się spiralnym kształtem, a to wyróżnia wieżowce w miejscowości. Resort to budynki, w których część zajmują pokoje hotelowe, a część apartamenty własnościowe. Na należącej do resortu plaży stworzono tzw. strefę plażową Wave Beach Concept.

Wave Beach Concept to ponad 150 dni i nocy pełnych spektakularnej zabawy na 3000 m² plaży. Tematem przewodnim ma być egzotyczny fun i radość bez granic, czyli rytmy dalekiej i gorącej Kuby, Karaibów, Florydy, Grecji, Hiszpanii, a także na włoskich i francuskich wybrzeży. Organizatorzy zapraszają codziennie na gry, zabawy i animacje tematyczne dla dzieci: podróż na bezludną wyspę, do gorącej Brazylii, do dzikiej dżungli, do Hogwartu, Akademia Pana Kleksa, a popołudniami na atrakcje dla dorosłych czyli quizy muzyczne, wieczory gier - kalambury, koło fortuny, jaka to melodia, a także plażowa szkoła tańca: salsa, bachata, rueda de casino, a także joga, pilates, zumba, turnieje i sztafety.

Z kolei wieczorem Sunset Beach Club i najlepsza scena muzyczna nad Bałtykiem - sety DJskie i koncerty, a wśród nich: Queen Akustycznie, Fun'k Night, Solo Pajaros, Baile de Olas, a Gwiazdą Majówki ma być Rey Ceballo & Tripulacion Cubana.