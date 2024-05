Minister Marchewka: "Wulkan ledwie dycha". Co dalej ze Stocznią Szczecińską "Wulkan"?

Z audytu wynika, że 2023 r. stocznia „Wulkan” zakończyła ze stratą ok. 152 mln zł brutto. Według audytorów, większość zawieranych kontraktów była nierentowna. Ich zdaniem, dok budowany w „Wulkanie” dla Stoczni Remontowej Gryfia może przynieść spółce 180 mln zł strat.

- Niestety, zaskoczenia nie było. Wnioski z audytu są porażające. Niekompetencja, zatapianie pieniędzy, złe decyzje. Mamy do czynienia z sytuacją bardzo trudną. Przez lata tworzono propagandowy, fałszywy obraz budowy wielkiej stoczni. Efektem są wielomilionowe straty. To było osiem lat wielkiego oszustwa, pokazów wodowań statków klejonych na taśmę, propaganda - mówił Arkadiusz Marchewka.

Paweł Bartoszewski, p.o. prezesa „Wulkana” powiedział, że mogło dochodzić do tzw. przestępstw menadżerskich i zapowiedział wnioski do „odpowiednich organów”. Nie chciał jednak wymienić nazwisk osób z poprzedniego zarządu, których mają dotyczyć. Poprzednicy nie skomentowali na razie zarzutów następców.

- Te wbijane przez premiera Morawieckiego i jego ministrów nity, okazały się gwoździem do trumny stoczni - mówił Grzegorz Huszcz.

Jaka przyszłość Wulkana?

- Rozważamy dwa warianty jak stocznia ma funcjonować w przyszłości. Ale sytacja jest bardzo trudna - przyznają nowe władze „Wulkana”. - Za rządów PiS odbudowa wielkiego przemysłu stoczniowego zaczęła się stępką, która miała dać początek budowie promu. Te wbijane nity okazały się gwoździami do trumny tego miejsca - mówił Grzegorz Huszcz.

Według niego poprzedni zarząd firmy popełniał błędy w zarządzaniu. - Rozpoczęto nieznaną do tej pory metodą budowę statków bez dokumentacji, bez zawarcia kontraktu. Tak dobrze im szło, że wierzyli w sukces i w podobnym stylu rozpoczęto budowę doku dla stoczni Gryfia. W efekcie zaniechano budowę według pierwszego projektu i zaczęto projektować od początku. Sekcje doku, według zaniechanego projektu, nadal zalegają na terenie stoczni, blokując atrakcyjne tereny, które nie mogą być wykorzystywane. To musiało doprowadzić do start - mówił.