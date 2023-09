Od lat nie było takiej uroczystości w Szczecinie. Chrzest doku w stoczni [ZDJĘCIA]

- Ochrzciliśmy nasz nowy, dok pływający NMG1. To dla każdego stoczniowca narzędzie pracy, to możliwość i potencjał remontów statków w doku - mówi Przemysław Mańkowski, prezes zarządu Net Marine Group. - Nasz dok, który wspólnymi siłami wybudowaliśmy, ma blisko 130 m długości i 30 m szerokości, jest zdolny w stanie podnieść statki o wadze do 5000 wyporności. Jest to urządzenie innowacyjne, które pozwoli nam realizować kompleksowe remonty statków.

Wybudowanie doku i wprowadzenie go do eksploatacji przez spółkę Astillero, będącą podobnie jak Stocznia Pomerania częścią szczecińskiej Grupy Net Marine, to unikatowe w skali naszego kraju wydarzenie. Jego niezwykłość polega m.in. na tym, iż dzięki zastosowanie innowacyjnych rozwiązań jest to pierwszy, wybudowany od kilku dekad w Szczecinie mobilny dok pływający o obniżonej masie własnej. Dodatkowo wprowadzenie na doku nowoczesnych technologii umożliwiło m.in. zwiększenie zabezpieczenia korozyjnego remontowanych statków.

Cała inwestycja związana z budową doku kosztowała według danych z 2020 roku ponad 45 mln zł, a unijne dofinansowanie to ponad połowa tej kwoty.

A inwestycja ta to nie tylko budowanie doku, jej częścią jest głębia dokowa na Parnicy, by mógł do doku wpłynąć statek. Głębia ta znajduje się około 30 m od stoczniowej kei.