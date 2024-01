Nowy prom na linii Świnoujście-Trelleborg. Od poniedziałku kursować będzie jednostka "Epsilon" [ZDJĘCIA]

Jacek Wiśniewski, prezes Grupy Hass Holding i Euroafryki, witając gości podkreślił, że Epsilon to najnowocześniejszy i najnowszy prom cargo we flocie polskich armatorów. Wyraził nadzieję, że nowy prom podobnie jak pozostałe jednostki Euroafriki będzie dobrze służył Unity Line i ugruntuje współpracę obu partnerów, która trwa od 30 lat. Prezes dziękował również właścicielom Grupy Has Holding, która od dwóch dekad inwestował we flotę, którą dziś tworzy kilkanaście jednostek pływających po Bałtyku i w obszarze Afryki Zachodniej.

Przypomnijmy, że Unity Line należąca do Grupy PŻM dysponuje siedmioma promami, z których 3 należą właśnie do Euroafriki. Pływają ze Świnoujścia do Ystad i Trelleborga.

Wprowadzany do eksploatacji Epsilon wybudowano w 2011 r. we włoskiej stoczni Visenti. Grupa Hass Holding kupiła go od włoskiego armatora w ub.r. Prom jeszcze w grudniu minionego roku świadczył usługi na rzecz Irish Ferries. W tym miesiącu trafił na dok nr 5 szczecińskiej Gryfii, gdzie wykonano prace adaptacyjne do rejsów na nowej linii, prace serwisowe i dostosowujące prom do barw nowego właściciela.

Jednostka dysponuje 3-kilometrową linię ładunkową, może zabrać 140 ciężarówek. Jednostka ma długość ponad 186 m i niemal 26 m szerokości. Posiada 5 pokładów, w tym jeden dostosowany do samochodów osobowych. Oferuje 300 miejsc pasażerskich.

Jarosław Kotarski, dyrektor naczelny Unity Line w rozmowie z "Głosem" poinformował, że Epsilon rozpocznie liniowe rejsy w najbliższy poniedziałek, 22 stycznia. Kilkudniowe opóźnienie z pierwotnym planem to wynik bałtyckich sztormów i niewielkiego opóźnienia wspomnianych prac na doku spowodowanych również warunkami pogodowymi.