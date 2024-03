Wakacje 2025 roku a może dopiero początek 2026 czyli kiedy zakończą się prace na Pomorzanach

O przyczynach opóźnienia prac na Pomorzanach pisaliśmy już wielokrotnie na łamach "Głosu". Od początku najgorzej było na ulicy Kolumba. Liczba kolizji podziemnych, błędów projektowych czy niezidentyfikowanych sieci, powodowała wstrzymanie robót. Czy nowe terminy dla wykonawcy prac są realne?

- Tak, są realne. Wspólnie ustalone, w porozumieniu między generalnym wykonawcą a miastem. Patrząc na to, co dzieje się ogólnie na rynku budowlanym, w tym szczególnie w inwestycjach publicznych, to ważne, że wykonawca jest na placu budowy i "krok po kroku" realizuje inwestycję - komentuje Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.