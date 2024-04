Sypie się ceglany wiadukt na Golęcinie. Kolej zapewnia, że kontroluje sytuację [ZDJĘCIA]

- Spacerowałem po Golęcinie z rodziną, kiedy przechodziłem pod wiaduktem, zauważyłem że z konstrukcji odpadają fragmenty cegieł - mówi pan Paweł, nasz Czytelnik. - Wiadukt cały czas jest używany. Gdy odpadnie duży fragment i uderzy kogoś w głowę, może dojść do nieszczęścia.

O sytuacji na Golęcinie zawiadomiliśmy właściciela obiektu, który zapewnia, że stan techniczny obiektu jest systematycznie kontrolowany.

- Wiadukt kolejowy nad ul. Strzałowską w Szczecinie zapewnia sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów. Nie powoduje także obecnie zagrożenia dla kierowców oraz osób znajdujących się pod wiaduktem - mówi Radosław Śledziński z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zgodnie z przepisami wykonywane są regularne przeglądy (ostatni wykonano w 2023 r., natomiast kolejny planowany jest w II kwartale bieżącego roku). W trakcie przeglądów stwierdzono osłabienie izolacji obiektu, co może wpływać na kruszenie części elementów powłoki ceglanej, szczególnie po okresie zimowym. Nie narusza to jednakże konstrukcji wiaduktu. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną dodatkowe oględziny obiektu. W razie konieczności zamontowane zostaną siatki zatrzymujące drobne elementy, które mogłyby spaść na jezdnię. Docelowo wiadukt zostanie wyremontowany w ramach prac na linii Szczecin Główny – Trzebież Szczeciński (nr 406), realizowanych przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zakres robót obejmie m.in. naprawę izolacji obiektu, wymianę i uzupełnienie cegieł wraz ze spoinami oraz wykonanie nowych gzymsów. Zakończenie remontu wiaduktu przewidywane jest obecnie do końca 2025 roku.