Spontaniczna akcja i spektakularny efekt. Dzień Flagi na moście w Siekierkach

Na łączącym Polskę i Niemcy moście, na charakterystycznym punkcie widokowym po polskiej stronie, zawisła w Dniu Flagi biało-czerwona o wymiarach 6 na 8 metrów.

- To spontaniczna akcja - mówi Katarzyna Kupczyk, znana między innymi jako organizatorka rajdów rowerowych w powiecie gryfińskim. - Zadzwoniłam do Michała Dworczyka (dyrektor Muzeum 1. Armii Wojska Polskiego i Dziejów Ziemi Mieszkowickiej - red.) 1 maja rano, czy ma w Dzień Flagi czas, żeby zrobić takie wydarzenie na moście - opowiada. Nikomu dwa razy powtarzać nie trzeba było, tym bardziej, że gmina taką flagę posiadała i od pomysłu wszystko błyskawicznie przeszło w konkrety.

- Wstawiłam posta na Facebooku, że zapraszamy rowerzystów i nie tylko, przyszło naprawdę sporo ludzi, a strażacy z OSP Mieszkowice zrobili zdjęcia z drona - mówi Katarzyna Kupczyk. Jak dodaje, most Siekierki - Neurüdnitz jest w powiecie gryfińskim najważniejszą atrakcją dla rowerzystów. - Dlatego kluczowe jest, aby tego typu akcje odbywały się tu jak najczęściej, bo to jeszcze bardziej przyciąga ludzi w to miejsce - uważa.