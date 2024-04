Nowa ścieżka rowerowa powstaje przy Jeziorku Słonecznym. Ale to nie wszystko

Asfaltowa ścieżka rowerowa będzie miała ok. 650 metrów długości, wzdłuż brzegu jeziorka od strony ul. Krętej i Szeligowskiego, równolegle do istniejącego ciągu spacerowego. Będzie ona połączona z istniejącą już infrastrukturą rowerową.

- Wykonany zostanie również łącznik pomiędzy ścieżką rowerową od strony ul. Derdowskiego, a ścieżką rowerową w ciągu ulicy Taczaka - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Wykonawca obecnie prowadzi prace ziemne związane z korytowaniem pod przyszłą ścieżkę rowerową, układaniem obrzeży oraz wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie.

Dla okolicznych mieszkańców szykowane są też zupełnie nowe miejsca do odpoczynku i zabawy. W sąsiedztwie jeziorka wybudowany zostanie tzw. bulodrom, czyli boisko do gry w bule. Pojawią się też stoły do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz szachy.

- W kilku miejscach, zarówno od strony ul. Szeligowskiego jak i od ul. Derdowskiego, staną stoły piknikowe, ławki, hamaki oraz huśtawki trzyosobowe, zamontowane zostanie urządzenie siłowni "pod chmurką" - surfer - mówi Paulina Łątka. - Miejsce do odpoczynku powstanie również przy ścieżce rowerowej na ulicy Taczaka.

Wykonane zostaną także nowe punkty oświetlenia oraz nasadzenia. Na terenie inwestycji zasadzonych zostanie 27 drzew, a wśród nich m.in. klon pospolity, brzozy, dąb bezszypułkowy, tulipanowiec amerykański oraz świerk serbski. To kolejne zadanie ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane przez Zakład Usług Komunalnych. Koszt inwestycji to 1 780 000 zł, a prace mają się zakończyć we wrześniu 2024.