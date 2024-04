Do floty Polskiej Żeglugi Morskiej wszedł nowy statek m/s „Polsteam Koprowo” OPRAC.: Bogna Skarul

M/s „Polsteam Koprowo” to drugi z serii dwunastu masowców typu jeziorowiec (laker-max) o nośności 37000 ton, budowanych przez stocznię Dalian Shipbuilding dla Polskiej Żeglugi Morskiej Polska Żegluga Morska Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Polska Żegluga Morska ma nowy statek. To m/s „Polsteam Koprowo”, nazwany tak na cześć jeziora, znajdującego się na Wyspie Wolin. Nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ „Polsteam Koprowo” to tzw. jeziorowiec, a więc statek wymiarami przystosowany do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich.