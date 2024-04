W Chinach właśnie zwodowano trzeci z dwunastu masowców dla Polskiej Żeglugi Morskiej

To trzeci z serii dwunastu masowców budowanych przez stocznię Shanhaiguan dla Polskiej Żeglugi Morskiej i odbieranych przez armatora co kwartał. W tym roku do floty PŻM weszły już : m/s „Polsteam Dąbie” oraz m/s „Polsteam Koprowo”.

Jeziorowce to niszowa odmiana masowców klasy handysize (ok. 40,000-dwt). Ich wymiary : długość 199,99 m oraz szerokość 23,70 m dostosowane są do najbardziej skomplikowanego zespołu śluz znajdujących się na Wielkich Jeziorach Amerykańskich, zbudowanych na Kanale Wellanda. Poprzez osiem śluz, znajdujących się na łącznej różnicy poziomów ok. 100 metrów, statki transportowane są pomiędzy Jeziorem Ontario oraz Jeziorem Erie. Kanał Wellanda zbudowano w latach 30. XX w. tuż obok słynnego wodospadu Niagara, będącego naturalnym łącznikiem obu jezior.

- Statkiem wozimy na amerykańskie jeziora stal z Holandii - dodaje rzecznik prasowy. - Myślę, że niemal cały amerykański przemysł samochodowy oparty jest właśnie o ta stal, którą my przywozimy - śmieje się. - W drodze powrotnej transportujemy zboża.

Polska Żegluga Morska jest globalnym wiceliderem w eksploatacji oceanicznych statków mogących wpływać na Wielkie Jeziora Amerykańskie. Więcej statków tego typu ma jedynie kanadyjski armator Federal Navigation (Fednav).