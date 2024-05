Nabrzeże Dąbrowieckie w Porcie Szczecin przyjmuje pierwszy statek [ZDJĘCIA] Bogna Skarul

Nowe Nabrzeże Dąbrowieckie w Porcie Szczecin właśnie obsłużyło swój inauguracyjny statek. Chemikaliowiec City Island zabrał na pokład blisko 18 tysięcy ton kwasu siarkowego mat. prasowe Zobacz galerię (3 zdjęcia)

26 kwietnia br. do Nabrzeża Dąbrowieckiego w Porcie Szczecin zawinął pierwszy statek – Chemikaliowiec CITY ISLAND. To symboliczne zwieńczenie jednego z etapów projektu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, którego generalnym wykonawcą jest Korporacja Budowlana DORACO.