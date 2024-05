Najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej dostali szczecińscy przedsiębiorcy

Przedstawiony przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich raport pokazuje korzyści, jakie osiągnął Szczecin z wykorzystywania pieniędzy unijnych. Wynika z niego, że w ciągu 20 lat beneficjenci ze Szczecina (do których należą podmioty zarówno publiczne, samorządowe, jak i prywatne czy pozarządowe) pozyskali dofinansowanie dla 2049 projektów, w kwocie 10,1 mld zł, a ich łączna wartość wyniosła 17,6 mld zł.

Natomiast jeśli chodzi o projekty samorządowe, to przez ostatnie 20 lat w Szczecinie podpisano umowy na realizację 227 projektów, na które miasto otrzymało dofinansowanie prawie 3,8 mld zł. W ciągu 20 lat łączna kwota dofinansowania stanowiła 57 proc. wartości wszystkich zrealizowanych projektów, a Szczecin przeszedł również unijną rewolucję w obszarach takich jak zaopatrzenie w wodę, gospodarka ściekowa, efektywność energetyczna i zielone źródła energii, a także poprawa jakości życia mieszkańców poprzez inicjatywy kulturalne, przyjazne przestrzenie publiczne i współpracę transgraniczną.

Z perspektywy 20 unijnych lat Szczecina największym sukcesem w ocenie miasta były inwestycje, które wiązały się z dużym nakładem finansowym i obarczone były ryzykiem opóźnień w realizacji, czyli np. przebudowa ulicy Autostrada Poznańska czy Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza.

Co prawda w Szczecinie liczba projektów infrastrukturalnych oraz społecznych kształtuje się na zbliżonym poziomie, jednak gdy przyjrzymy się kwotom, które miasto otrzymało na ich realizację z budżetu UE, wyraźnie widoczna jest przewaga projektów inwestycyjnych. Na projekty infrastrukturalne wydano 89 proc. wszystkich środków pochodzących z UE, a tylko 11 proc. na projekty nieinwestycyjne. A najdroższe projekty inwestycyjne to m.in. modernizacja infrastruktury tramwajowej - wraz z zakupem niskopodłogowego taboru, remontami torowisk czy mostów na Odrze i Regalicy oraz modernizacja dostępu drogowego do szczecińskiego portu.