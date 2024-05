Bezpłatna komunikacja miejsca w czasie zlotu żaglowców? Decyzja w rękach radnych

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej jest już gotowy. Radni zajmą się nimi na sesji 25 maja.

Jeśli wyrażą zgodę, to z darmowych przejazdów od 1 do 5 sierpnia będą mogli korzystać członkowie załóg jachtów i żaglowców uczestniczących w finale (ok. tysiąca osób) oraz oficerowie łącznikowi i wolontariusze obsługujący finał regat The Tall Ships Races 2024 (ok. 90 osób). Znakiem rozpoznawczym w przypadku kontroli będą silikonowe opaski z napisem "The Tall Ships Races 2024" i identyfikatory imienne ze zdjęciem: "Liaison Officer" lub "Wolontariusz" wydane przez organizatora tj. Szczecińską Agencję Artystyczną, Centrum Żeglarskie, Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia.