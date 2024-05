Pierwszy krok do budowy nowego toru podejściowego do portu

To element wieloletniego programu „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”.

- To wszystko ma służyć do budowy i eksploatacji portu kontenerowego w Świnoujściu - mówił podczas uroczystości podpisywania umowy Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Podkreślił przy tym, że budowa portu kontenerowego została wpisana jako inwestycja strategiczna i na pewno posłuży nie tylko rozwojowi Polski, ale także służyć będzie Czechom, Słowacji czy Niemcom.

- To kolejny ważny krok do celu, którym jest pierwszy kontenerowiec, jaki będzie mógł wpłynąć do portu w Świnoujściu - dodał minister Marchewka.