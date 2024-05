Ponad 450 inżynierów będzie się w Międzyzdrojach uczyć na cudzych błędach

Honorowy Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Technologii i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Świnoujścia, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Amerykański Instytut Betonu i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Tematyka awarii i katastrof budowlanych są wciąż bardzo aktualne, świadczy o tym fakt, że na konferencję zgłosiło się ponad 450 uczestników.

- Konferencja pełni bardzo ważną rolę edukacyjną - dodaje prof. Maria Kaszyńska. - Podczas różnych szkoleń dotyczących zmian w normach, zmian wytycznych, zasad projektowania, korzystania z najnowszego oprogramowania mówi się o tym jak prawidłowo postępować, projektować, przeprowadzać obliczenia, analizuje typowe przypadki i gotowe rozwiązania. Natomiast na konferencji pokazuje się przypadki popełnionych błędów, przyjęcia błędnych założeń, postępowania w sytuacjach ekstremalnych, trudnych do przewidzenia, zaskakujących, niecodziennych. To edukacyjna rola tej konferencji, „uczenie na cudzych błędach”, aby w przyszłości ich uniknąć we własnej działalności projektowej, wykonawczej, zarządczej czy administracyjnej.