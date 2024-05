Po co powstała nowa komisja ds. gospodarki morskiej w szczecińskiej Radzie Miasta?

- To nie całkiem nowa komisja rady - mówi jej nowy przewodniczący Stanisław Kaup. - Jej pełna nazwa bowiem to Komisja ds. gospodarki morskiej, rozwoju i promocji - tłumaczy i dodaje, że już na pierwszym posiedzeniu tej komisji radni będą się przyglądać jednej z najbardziej znanych szczecińskich imprez związanych z morzem i jednocześnie związanych z promocja miasta - The Tall Ships Races 2024. Poza tym ta komisja powstała niejako z potrzeby chwili.