Włamał się do mieszkania byłej partnerki i ukradł sejf z pieniędzmi. Został zatrzymany

Do włamania doszło w jednym z mieszkań na Śródmieściu. Zgłaszająca powiedziała mundurowym, że kilka dni nie było jej w domu, a po powrocie zastała wyłamany zamek w drzwiach wejściowych oraz stwierdziła kradzież sejfu z pieniędzmi w kwocie 15 tysięcy zł.

- 36-latka podejrzewała o kradzież byłego partnera, który posiadał klucze do mieszkania. Funkcjonariusze w jednym z hosteli zastali 33-latka, który w rozmowie z mundurowymi przyznał się do tego czynu. W torbie, którą miał przy sobie policjanci znaleźli gotówkę, portfel, telefon komórkowy oraz klucze do mieszkania - informują policjanci.