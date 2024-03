Terminal instalacyjny zgodnie z planem. Na razie morze gruzu na budowie portu w Świnoujściu [ZDJĘCIA, WIDEO]

W tej chwili plac budowy przy ul. Ludzi Morza w Świnoujściu dla osoby postronnej wygląda jak wielkie składowisko gruzu tonące we wszechobecnym pyle i huku jeżdżących ciężarówek. Jak tłumaczą fachowcy, obecnie trwa między innymi szykowanie „docelowej mieszanki kruszyw”, która posłuży do utwardzenia nabrzeża i miejsc składowania elementów do budowy morskich farm wiatrowych.

Nic tu nie jest przypadkowe, bo infrastruktura terminalu będzie musiała wytrzymać gigantyczne obciążenia - niektóre elementy, które tu będą składowane, ważą nawet po 2500 ton, jedna łopata turbiny wiatraka ma wysokość 38 pięter, a jedna gondola waży tyle, co 17 załadowanych TIR-ów.

Jednocześnie na wodzie cały czas pracuje pogłębiarka, a część urobku, który wydobywa z dna, będzie wykorzystana do rozbudowy nabrzeża. Będą tu cumowały największe statki przeznaczone do obsługi projektów morskich farm wiatrowych.