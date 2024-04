Gotowi na budowę linii kolejowej do portu w Policach. Transport ładunków będzie krótszy i sprawniejszy

- Zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym, wartość części zadania leżąca po stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to 62 mln zł netto, pochodzących z budżetu państwa - dodaje Bartosz Pietrzykowski. - Zakładany efekt projektu to zwiększenie możliwości przeładunkowych portu morskiego w Policach i poprawa kolejowego dostępu do portu. Obecnie ruch pociągów towarowych do portu w Policach odbywa się linią Szczecin Trzebież Szczeciński do stacji Police. Pociągi muszą przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do Zakładów Chemicznych w Policach. Po wybudowaniu nowego odcinka toru, transport ładunków będzie krótszy i sprawniejszy. Możliwy będzie przejazd większej liczby składów towarowych. Zwiększy się konkurencyjność kolei ekologicznego środka transportu w przewozie towarów, co przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu.