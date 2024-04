20 lat temu Europa zawitała do Polski. Dwie dekady unijnego wsparcia w regionie

Oprócz nas tego dnia członkami Unii zostali obywatele Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Słowacji, Słowenii i Węgier. To historyczne wydarzenie zostało poprzedzone latami przygotowania się Polski do tego dnia, trudnymi akcesyjnymi negocjacjami na ostatniej prostej i unijnym referendum. To ostatnie trwało dwa dni (7 i 8 czerwca 2003 r.) i wzięło w nim udział 58,85 proc. uprawnionych do głosowania. 77,45 proc. zagłosowało za tym, by Polska wstąpiła do UE.