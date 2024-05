W sobotę w Szczecinie odbędzie się festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Magdalena Różczka, znana aktorka, która jest zaangażowana w tematy rodzicielstwa zastępczego i jest ambasadorem ogólnopolskiej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze.

Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze w Szczecinie oraz działania prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w tym zakresie objęte są Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Konferencja jest także objęta Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to nie tylko okazja do wspólnego świętowania i podziękowania rodzicom zastępczym za ich trud i ogromne zaangażowanie wkładane w codzienne wychowanie dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. To także czas, w którym MOPR chce rozmawiać o potrzebach i sytuacji pieczy zastępczej w naszym mieście.

Podczas festynu MOPR promuje także ideę rodzicielstwa zastępczego, dlatego jest to także doskonała możliwość do zapoznania się z tematem pieczy zastępczej. Podczas festynu pracownicy ośrodka udzielają pełnej informacji dla potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych. Wspólna zabawa rozpocznie się o godzinie 11.