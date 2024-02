Statek ze Szczecina w rejsie przez Atlantyk. Przewozi części rakiety Ariane 6 [ZDJĘCIA]

Statek „Canopée” opuścił port w Hawrze we Francji, przewożąc części Ariane 6, która zostanie wykorzystana podczas inauguracyjnego lotu. Przybycie do portu Pariacabo w Kourou w Gujanie Francuskiej zaplanowano na koniec lutego.

- Dostawa elementów rakiety Ariane 6 to kluczowy krok na drodze do inauguracyjnego lotu, a następnie do komercyjnego uruchomienia europejskiego portu kosmicznego - powiedział Martin Sion, dyrektor generalny ArianeGroup.

„Canopée”, czyli „Baldachim” (długość 121 m, szerokość 23 m, nośność 7,5 tys. ton, prędkość 16,5 węzłów) to wyjątkowa jednostka. Służy do transportu elementów rakiet „Ariane 6” (długość rakiety to 60 metrów, a masa kilkaset ton) do kosmodromu Kourou, który znajduje się w Gujanie Francuskiej.

Statek został zaprojektowany przez francuską firmę VPLP Design. Jego kadłub zbudowała Partner Stocznia Sp. z o.o z Polic na nabrzeżu w szczecińskim Skolwinie, a głównym wykonawcą był Neptune Shipyards w Holandii.