Muzeum Narodowe zaprasza na zwiedzanie. Biletem wstępu jest karma dla kota Małgorzata Klimczak

Fragment obrazu "Autoportret w pracowni" Alfonsa Karpińskiego Mat. prasowe

Muzeum Narodowe w Szczecinie z okazji Światowego Dnia Kota zaprasza do Ratusza Staromiejskiego w podróż do Szczecina jakiego już nie ma, a przy okazji do pomocy kociakom z Fundacji Cztery Łapy pod Lasem.