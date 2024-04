Policja kierowała ruchem, kierowcy jechali na czerwonym. Teraz jest afera

"Głos" skontaktował się z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. RL rejestrował wykroczenia, ale kierowcy nie będą płacić kar.

- To pierwsza taka sytuacja w Polsce. Doszło do niekomfortowej sytuacji, policja nie zawiadomiła nas o tym, że będzie kierowała ruchem - wyjaśnia Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. - Kierowcy otrzymali wezwania, co nie jest równoznaczne z otrzymaniem mandatu. Zwróciliśmy się do policji o podanie godzin, w jakich kierowała ruchem.