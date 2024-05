Diety radnych nie zmienią się. Mała podwyżka dla prezydenta Szczecina

Pieniądze były tematem pierwszych uchwał, jakie podjęto na wtorkowej sesji Rady Miasta Szczecina inaugurującej IX kadencję. To efekt przepisów związanych z wynagrodzeniem pracowników samorządowych. Prezydent musiał dostać podwyżkę, bo wzrosła tzw. kwota bazowa. Dlatego decyzja zapadła jednogłośnie.

Od niespełna dwóch lat Piotr Krzystek zarabiał 19,900 zł brutto. Na taką kwotę składało się wynagrodzenie zasadnicze - 9800 zł, dodatek funkcyjny - 4 tys zł, dodatek specjalny (30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) - 4140 zł oraz dodatek z tytuły wysługi lat - 1960 zł.

Teraz pensja prezydenta wzrośnie do 20 041,35 zł brutto, w tym wynagrodzenie zasadnicze - 10 770 zł, dodatek funkcyjny - 2 989,50 zł dodatek specjalny - 4 127,85 zł, stażowe - 2154 zł.

Radni zdecydowali też o swoich dietach. Pozostaną na tym samym poziomie, co obecnie - średnio ok. 3,9 tys. zł zł. Nieco więcej (ponad 4 tys. zł) dostają przewodniczący rady miasta i przewodniczący komisji oraz ich zastępcy. Do 3 tys. zł dieta jest nieopodatkowana. Radni musieli zająć się chwałą o swoich zarobkach z przyczyn formalnych. Dodali tam zapis, że publikacja uchwały musi nastąpić w dzienniku urzędowym, bo takie są wyroki sądów administracyjnych.