Znamy wicemarszałków, członków zarządu i wiceprzewodniczących Sejmiku. Zarząd województwa w komplecie

Zastępcami Olgierda Geblewicza zostali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, a członkami zarządu są reprezentanci Nowej Lewicy i PSL. W nowym zarządzie nie ma więc nikogo z Polski 2050. Jeszcze przed głosowaniem skomentował ten fakt radny Sebastian Szwajlik (Polska 2050).

- Z demokracją mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy większość dba o mniejszość - podkreślił. - Podczas ostatnich wyborów na Trzecią Drogę zagłosowało ponad 62 tys. osób. Wyborcy mieli nadzieję na dualizm władzy. Dziś widzę, że się rozczarują. Tworząc zarząd bez Polski 2050 koalicja 15 Października dała sygnał, że zaczęła się już pokrywać rdzą.

Po wystąpieniu radnego z Polska 2050, Sejmik przegłosował (każdą z osobna) kandydatury zgłoszone przez marszałka. Anna Bańkowska z Kołobrzegu, dotychczasowa członkini zarządu, będzie zajmować się polityką społeczną i kulturą. Otrzymała 20 głosów „za” przy 10 „przeciw”. Jakub Kowalik to wiceprzewodniczący rady miasta w Koszalinie, Był szefem udanej kampanii Tomasza Sobieraja na stanowisko prezydenta Koszalina. Będzie zajmował się infrastrukturą i środowiskiem. Poparło go 20 radnych, 10 było przeciw. Bogdan Jaroszewicz to były wiceprezydent Szczecina oraz były wiceburmistrz Nowogardu, który bezskutecznie startował w tych wyborach na prezydenta Szczecina. Będzie zajmował się edukacją, inwestycjami, informatyką i bezpieczeństwem. Poparło go 18 radnych, przeciw było 10, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Marcin Łapeciński będzie odpowiadał za obszary wiejskie. Dostał 17 głosów za, 10 było przeciw, trzy wstrzymujące się.