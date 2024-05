Czy będą braki prądu 20.05 w zachodniopomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.05 10:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat białogardzki

Żeleźno od 3 do 5, od 7 do 11, 53, 55, 216, 300/2, 308, 308/3, WIEŚ.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żeleźno 12, od 15 do 18, 20, 22, od 24 do 27, 233, 248/2.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żeleźno od 3 do 5, od 7 do 11, 53, 55, 216, 300/2, 308, 308/3, WIEŚ.

20.05 od godz. 8:25 do 14:00

Żeleźno 1, 1A, 2, 4, 12, od 15 do 18, 20, 22, od 24 do 33, 46, 48, 49, 51, 52, 277/3, 0026-193/2, 132, 165, 190/3, 233, 248/2, 280/2, 300/2 (GPO), 318.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat drawski

Żabin od 6 do 9, 9A, od 10 do 18, 19C, od 52 do 55, 0063 Żabin-64.

20.05 od godz. 8:00 do 14:00